WP: США отменят пошлины против Индии в 25% после отказа от нефти из РФ

Администрация США намерена отменить дополнительные пошлины в размере 25%, введенные в августе в отношении продукции из Индии из-за закупки ею российской нефти. Об этом сообщила The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

6 августа 2025 года США ввели дополнительные пошлины в размере 25% на индийские товары из-за закупок российской нефти. Это увеличило тарифы на импорт индийских товаров и услуг до 50%. МИД Индии назвал эти меры несправедливыми. По данным Bloomberg, Индия говорила, что для прекращения импорта российской нефти важно снять запрет на поставки нефти из Ирана и Венесуэлы.

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. Господин Трамп объявил о заключении сделки с Индией, предполагающей снижение пошлин на индийские товары с 25% до 18%. По его словам, Индия намерена значительно увеличить закупки нефти у Соединенных Штатов и, возможно, у Венесуэлы. Reuters в январе писало, что индийская нефтегазовая корпорация Indian Oil купила 7 млн баррелей топлива у компаний из ОАЭ, Бразилии и Анголы для замены российского.