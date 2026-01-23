Reuters: Индия вместо российской закупила нефть у Бразилии, Анголы и ОАЭ

Крупнейшая нефтегазовая корпорация Indian Oil купила 7 млн баррелей топлива у компаний из ОАЭ, Бразилии и Анголы для замены российского. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, Indian Oil купила 1 млн баррелей нефти Murban и 2 млн баррелей Upper Zakum у трейдера Mercuria (ОАЭ). Еще по 1 млн баррелей продали корпорации Hungo и Clove у Exxon из Анголы. У бразильской компании Petrobras Индия приобрела 2 млн баррелей нефти по опционному контракту. Их стоимость не уточняется.

Как пишет Reuters, индийские НПЗ хотят отказаться от импорта российской нефти, чтобы заключить торговое соглашение с США по снижению пошлин. В августе 2025 года Вашингтон ввел дополнительные 25-процентные пошлины на товары из Индии из-за того, что страна импортирует нефть из России. Тогда тарифная ставка достигла 50%.

Накануне агентство писало, что в феврале и марте 2026 года индийская Reliance Industries планирует, напротив, возобновить закупки российской нефти у продавцов, не подпадающих под санкции.