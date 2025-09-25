Bloomberg: Индия выдвинула США условия для отказа от российской нефти

Индия сообщила США, что для прекращения импорта российской нефти важно снять запрет на поставки нефти из Ирана и Венесуэлы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с процессом переговоров.

Во время торговых переговоров в Вашингтоне, уточняет агентство, индийская делегация подчеркнула, что одновременный отказ от нефти из России, Ирана и Венесуэлы, которые занимают значительное место на мировом рынке топлива, может привести к резкому росту цен на нефть и нефтепродукты. По словам представителей Индии, снятие санкций с Ирана и Венесуэлы — необходимое условие для выполнения требований Белого дома по отказу от российской нефти.

В августе США ввели дополнительные пошлины в размере 25% на индийские товары из-за закупок российского сырья. Министерство иностранных дел Индии назвало такие меры несправедливыми. Несмотря на давление, нефтепереработчики страны не планировали отказываться от российских энергоносителей. Во время выступления на Генассамблее ООН президент США Дональд Трамп вновь вернулся к этому вопросу и обвинил Индию и Китай в финансировании боевых действий на Украине из-за экономического сотрудничества с Россией.

