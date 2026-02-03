«Чтение — роскошь в современном мире»

В декабре 2025 года общий объем продаж печатных изданий в Краснодарском крае вырос на 13% по сравнению с ноябрем того же года. По данным пресс-службе федеральной сети книжных магазинов «Читай-город», в число наиболее популярных изданий, продаваемых на Кубани в конце 2025 года, вошли произведения зарубежных авторов Гэнки Кавамуры, Джона Стрелеки, Джорджа Клейсона, Марии Корелли и других. Динамику продаж и выбор книг оценила писатель, журналист, главный редактор литературного интернет-журнала «Молоко» Лидия Сычева.

Лидия Сычева

Фото: предоставлено автором

«В Краснодарском крае стали больше покупать печатных изданий, возможно, из-за ограничения работы мобильного интернета, некоторых онлайн-платформ и соцсетей. Люди меньше смотрят видеоролики — значит, появилось больше времени, в том числе на чтение. Но главный фактор, стимулирующий рост продаж в декабре — покупка подарков к Новому году и Рождеству. Для многих книга остается лучшим подарком.

Также декабрьские покупки — отложенная встреча с книгой для тех, кто нацелился провести с ней январские каникулы, чтобы “уйти” в другой мир, отвлечься от обыденности, “новостной повестки”, которая не всегда радует. Художественная проза в этом путешествии дарит встречу с самим собой, что в суете повседневности удается нечасто. Не потому ли в топ-10 авторов, выбираемых кубанцами в декабре, вошел французский психолог Лоран Гунель с романом “Бог всегда путешествует инкогнито”. Можно спорить о художественных достоинствах книги, но запрос современника на сопереживание, на чудо спасения автор уловил верно.

В число наиболее популярных изданий, продаваемых на Кубани в конце 2025 года, по данным “Читай-города”, также вошли “Кафе на краю земли” Джона Стрелеки, “Самый богатый человек в Вавилоне” Джорджа Клейсона, “Скорбь сатаны” Марии Корелли.

Российские читатели, и не только кубанцы, по-прежнему голосуют рублем за книги авторов-чужестранцев.

Можно сетовать на десятилетия вестернизации, на взломанный “культурный код” (это правда), но ведь правда и то, что многие наши автомобили — не на уровне иностранных, а отечественных смартфонов и компьютеров не увидишь и в лупу. Откуда же тогда возьмется “самобытная проза”. Литература — это всегда производная энергии жизни народа, его бытия, чувствования, надежд и мечтаний.

В лидерах у краснодарских читателей фантастический роман японского писателя Гэнки Кавамуры “Если все кошки в мире исчезнут”. Суть книги в том, что власть кошек для главного героя оказывается выше власти дьявола. Точное наблюдение, так что успех у японца заслуженный. Впрочем, любому хозяину кота этот вывод ясен без всякого романа. Хотелось бы, конечно, увидеть в списке самых популярных книг произведения о Краснодарском крае. Например, роман “Наш маленький Париж” или повесть “Осень в Тамани” — классика русской литературы, почти всю жизнь прожившего и писавшего на Кубани Виктора Лихоносова. Но, как говорится, статистика — вещь упрямая.

В целом, читательские сегменты книжного рынка четко отражают структуру общества. Народ больше читает серьезной литературы? Значит, умнеет. В ходу книги про магов, колдовство и гороскопы? Это свидетельство утраты доверия не только к интеллигенции, но, и по большому счету, к власти. Растет интерес к вдумчивому чтению, к организации “читательских клубов”? Молодежь пытается обрести мировоззренческую платформу, построить фундамент для духовной жизни. В целом, осмысленное книжное чтение — это стремление к самоопределению и к самопознанию. Чтение — роскошь в современном мире».