Бывшему главе Дагомысского ДРСУ смягчили приговор по делу о хищениях

Суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры по делу бывшего директора Дагомысского дорожно-ремонтного строительного управления Сафарбия Напсо, осужденного за мошенничество, присвоение или растрату, а также превышение должностных полномочий. В результате вынесенное ранее наказание было смягчено, а приговор вступил в законную силу.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, сторона обвинения настаивала на изменении приговора и просила применить к осужденному условное осуждение в соответствии со ст. 73 УК РФ, заменив реальное лишение свободы сроком на четыре года. Суд апелляционной инстанции принял во внимание доводы прокуратуры и удовлетворил представление в полном объеме.

При рассмотрении апелляции были учтены обстоятельства, связанные с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, активным содействием раскрытию и расследованию преступлений, а также возмещением причиненного ущерба. С учетом этих факторов суд пришел к выводу о возможности смягчения ранее назначенного наказания.

Ранее Сафарбий Напсо был признан виновным и приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, после чего был взят под стражу в зале суда. Уголовные дела в отношении других сотрудников предприятия продолжают рассматриваться.

Как сообщалось ранее, в 2023 году прокуратура Сочи выявила нарушения при исполнении государственного контракта на капитальный ремонт автодороги — подъезда к селу Харциз в Лазаревском районе курорта. По данным надзорного ведомства, в акты приемки работ были внесены заведомо недостоверные сведения, а сумма причиненного ущерба составила 144 млн руб.

Мария Удовик