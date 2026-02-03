В Сочи 3 февраля ожидается до трети месячной нормы осадков

В Сочи 3 февраля синоптики прогнозируют значительное ухудшение погодных условий. По оценкам метеорологов, за сутки на курорте может выпасть до трети среднемесячной нормы осадков. Причиной станет облачная гряда арктического фронта, которая в течение дня приблизится к побережью Черного моря и принесет интенсивные осадки на территорию Краснодарского края, сообщили в центре погоды «Фобос».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дожди, начавшиеся в Сочи в ночные часы, в дневное время усилятся. Одновременно ожидается заметное понижение температуры воздуха. Если утром на курорте сохраняется тепло до +9 градусов, то к вечеру столбики термометров опустятся до +1…+3 градусов, в результате чего осадки перейдут в мокрый снег. По модельным расчетам, в течение вторника в городе может сформироваться временный снежный покров.

Наиболее интенсивные осадки прогнозируются на западных склонах Кавказа, где их суточный объем местами может превысить 30–40 мм. В предгорных и горных районах Сочи сохранится сильный снег.

По данным синоптиков, вечером 3 февраля на побережье курорта возможны налипание мокрого снега и осложнение дорожной обстановки. Осадки сохранятся до вечера 4 февраля, после чего ожидается период сухой погоды до 7 февраля, сопровождающийся понижением температуры и усилением ветра. В дальнейшем, с 7 по 8 февраля, в Сочи вновь прогнозируются дожди.

Мария Удовик