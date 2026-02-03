Минпросвещения установило даты весенних каникул школьников

В этом году школам рекомендовано провести весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля. Об этом заявил «РИА Новости» глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Зимние каникулы у школьников продлились с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Согласно общим рекомендациям министерства, длительность каникул должна быть не менее семи дней. Для первоклассников также рекомендованы дополнительные каникулы в феврале на такой же срок.

