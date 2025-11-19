Двоечники подождут пересдачи у станка

Депутаты нижней палаты парламента сразу во втором и третьем чтениях приняли поправки к закону «Об образовании», предоставляющие возможность девятиклассникам, не сдавшим ОГЭ, пройти обучение по рабочим профессиям. Учиться они смогут в ожидании пересдачи параллельно с подготовкой к экзаменам. Правила получения аттестата для тех, кто пройдет такие курсы, будут установлены Минпросвещения. Соавтор законопроекта, вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко (ЕР) уверена, что от освоивших рабочую профессию нужно требовать сдачи только двух экзаменов — по русскому языку и математике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Белых уверена, что многим школьникам уже сейчас хочется получить рабочие профессии

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Ирина Белых уверена, что многим школьникам уже сейчас хочется получить рабочие профессии

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Принятый в среду, 19 ноября, закон, наделяющий регионы возможностью бесплатно обучать не сдавших ОГЭ девятиклассников рабочим профессиям, был внесен в Госдуму летом 2025 года. Ко второму чтению в него были внесены лишь технические поправки. Согласно финальной версии документа, каждый субъект самостоятельно решит, нужно ли ему пользоваться таким правом, по каким рабочим профессиям (всего их более 5 тыс.) предлагать обучение школьникам и где это будет происходить. Обучение не будет принудительным, пройти его смогут те, кто не смог сдать экзамены в девятом классе, в то время, пока готовятся к пересдаче.

Чтобы окончить девятый класс и получить аттестат об основном общем образовании, нужно сдать четыре ОГЭ — обязательные для всех русский язык и математику и два предмета по выбору (в 2025 году в рамках эксперимента в трех регионах было достаточно сдать русский язык и математику). Только с аттестатом выпускники могут поступить в колледжи или продолжить обучение в 10-м классе. Те, кто не справился с экзаменом с первой попытки, могут пересдать экзамены летом и осенью. В случае неудачи в эти разы переписать экзамен можно только через год.

Новым инструментом, по прогнозу главы думского комитета по просвещению Ирины Белых (ЕР), воспользуются 2–3% от всех девятиклассников (то есть примерно 35–40 тыс. детей в год). Выступая на пленарном заседании в Госдуме, она сказала, что в региональных командировках депутаты «видят, что получить рабочую профессию хотят уже в 7–8-х классах». В ряде регионов такая возможность у школьников существует уже сейчас.

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко, комментируя “Ъ” новый закон, обращает внимание, что в документе не прописано, как именно будут организованы пересдачи ОГЭ для тех, кто прошел профессиональное обучение: разработать правила должно Минпросвещения. По ее мнению, школьники, решившие освоить рабочую профессию, при пересдаче должны сосредоточиться только на ОГЭ по русскому языку и математике. «Если обязательные предметы сданы, а по выбору — нет, то ребенок должен получить аттестат без пересдачи при наличии документа о полученной профессии»,— уверена она. Госпожа Абрамченко обращает внимание, что в Санкт-Петербурге, где уже этим летом можно было сдавать только экзамены по русскому языку и математике (без двух ОГЭ по выбору), количество не сдавших снизилось втрое. «Все эти сценарии должны быть четко прописаны и регламентированы»,— заверила она.

«Вся финансовая нагрузка для реализации таких мер ляжет на региональные бюджеты, а во многих субъектах не хватает денег на базовое финансирование колледжей, не говоря уже о каких-то мерах поддержки неуспевающих»,— указывает профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Она считает, что мера не станет популярной у местных властей и те регионы, которые до сих пор не ввели подобные проекты, вряд ли ею воспользуются. «Выделить деньги на такое обучение можно было бы в результате партнерства с производствами, где не хватает кадров, но бизнесу невыгодно нанимать таких сотрудников»,— уверена эксперт. Проблемой для работодателей, по мнению госпожи Абанкиной, станет ограниченный список рабочих профессий, которые могут занимать несовершеннолетние, и особые условия труда, а также «понимание, что к ним придут работать те, кто не смог успешно освоить программу девяти классов». «Дети, не справляющиеся с ОГЭ,— это, как правило, исключительные случаи, часто — из социально неблагополучной среды,— добавляет эксперт.— Поэтому эффективнее тут будет выделять деньги школам на работу с такими подростками и создание для них точечных, индивидуальных решений».

Директор Центра развития образования РАНХиГС Владимир Блинов считает, что среди не сдавших ОГЭ школьников новая возможность может оказаться, наоборот, востребованной. «Как правило, они все равно идут учиться профессиям, но уже в корпоративный сектор и за собственный счет,— считает господин Блинов.— А такая возможность поможет ребятам, оказавшимся в сложной ситуации, не уйти в сферу неквалифицированного труда».

После подписания президентом новый закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Полина Ячменникова