Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года

Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая, сообщили «РИА Новости» в Минпросвещения. В ведомстве уточнили, что возможна организация обучения как по четвертям, так и по триместрам, регионам направили соответствующие рекомендации.

Согласно документу, нужно предусмотреть осенние, зимние и весенние каникулы, длительность которых должна быть не менее семи дней. Для первоклассников также рекомендованы дополнительные каникулы в феврале на такой же срок.

Минпросвещения сократило количество часов, которые отводятся на изучение родного языка и родной литературы в первых классах. Нововведение вступит в силу 1 сентября и уже вызвало опасения в том числе у властей Татарстана, Якутии и Марий Эл. В министерстве заявили «Ъ», что сокращение потребовалось для соответствия санитарным нормам, в которых прописаны требования к образовательному процессу.

