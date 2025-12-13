Минопросвещения рекомендовало школам начать каникулы с 31 декабря

Продолжительность школьных каникул должна составить не менее семи дней. Провести их рекомендовано с 31 декабря по 11 января, заявили «РИА Новости» в пресс-службе Минпросвещения.

Согласно календарному учебному плану для учеников первого-одиннадцатого классов продолжительность зимних каникул после второй четверти должна достигать девяти календарных дней, уточняет агентство. Новогодние праздники в России продлятся с 31 декабря 2025 года до 11 января 2026 года.

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила сделать июнь учебным месяцем для школьников. Она считает, что можно посвятить это время творческим дисциплинам. Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предложил проработать это предложение.