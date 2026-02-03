На продажу выставлено здание ярославского минфина

В Ярославле на торги выставили здание на улице Андропова, 9/9, в котором располагалось министерство финансов региона. Соответствующий аукцион объявлен на площадке «ГИС Торги».

Административное здание площадью 1,1 тыс. кв. м является объектом культурного наследия регионального значения «Торговый дом Вахромеева», конец XVIII — начало XX вв. Вместе с ним продается земельный участок площадью 911 кв. м. Новый собственник обязан будет предпринимать меры по сохранению исторического здания.

Имущество оценили в 168 млн руб. В ходе торгов, которые назначены на 19 марта, эта цена может вырасти.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году правительством области было принято решение о переезде органов власти из исторического центра Ярославля в «правительственный квартал» — здание на пересечении улицы Советской и проспекта Ленина. Впоследствии здания продают, чтобы инвесторы занялись их восстановлением и открыли в них гостиницы, кафе и рестораны.