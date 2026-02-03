В Краснодаре отключат свет днем 3 февраля

Ряд улиц Краснодара останется без электричества в связи с проведением плановых работ на сетях. Об этом сообщили в ЕДДС краевого центра.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ЕДДС Краснодара, с 09:00 до 17:00 подачу энергоснабжения приостановят по следующим адресам:

ул. Анисовая 36, 39;

ул. Гимназическая 14, 18, 24;

ул. Гидростроителей 33, 35, 37, 39, 41;

ул. Ишунина 9, 9/1;

ул. Кияшко 4, 6, 8, 10;

ул. Ковалева 9, 15;

ул. Котовского 125;

ул. Ленина 4, 9;

ул. Лусиняна 11;

ул. Образцова 5;

ул. Памяти Чернобыльцев 6, 8;

ул. Совхозная 16/1;

ул. Средняя 45, 54;

ул. Ставропольская 105, 107, 107/1, 107/2, 109/2, 109/3, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 123/2;

ул. Таманская 174;

ул. Троицкая 137;

ул. Трудовой Славы 28, 30, 32, 34/1, 44;

ул. Фрунзе 25, 31;

ул. Яна Полуяна 15;

ул. Яркая 20

София Моисеенко