В Краснодаре отключат свет днем 3 февраля
Ряд улиц Краснодара останется без электричества в связи с проведением плановых работ на сетях. Об этом сообщили в ЕДДС краевого центра.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным ЕДДС Краснодара, с 09:00 до 17:00 подачу энергоснабжения приостановят по следующим адресам:
- ул. Анисовая 36, 39;
- ул. Гимназическая 14, 18, 24;
- ул. Гидростроителей 33, 35, 37, 39, 41;
- ул. Ишунина 9, 9/1;
- ул. Кияшко 4, 6, 8, 10;
- ул. Ковалева 9, 15;
- ул. Котовского 125;
- ул. Ленина 4, 9;
- ул. Лусиняна 11;
- ул. Образцова 5;
- ул. Памяти Чернобыльцев 6, 8;
- ул. Совхозная 16/1;
- ул. Средняя 45, 54;
- ул. Ставропольская 105, 107, 107/1, 107/2, 109/2, 109/3, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 123/2;
- ул. Таманская 174;
- ул. Троицкая 137;
- ул. Трудовой Славы 28, 30, 32, 34/1, 44;
- ул. Фрунзе 25, 31;
- ул. Яна Полуяна 15;
- ул. Яркая 20