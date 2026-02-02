На М-8 и Р-132 заработали новые комплексы фиксации нарушений ПДД
На участках трасс М-8 «Холмогоры» и Р-132 «Золотое кольцо» в Ярославской области заработали новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Адреса комплексов «Паук» опубликовала областная Госавтоинспекция.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Комплексы будут фиксировать превышение установленной скорости, нарушение правил пользования телефоном водителем, а также непристегнутый ремень как у водителя, так и у пассажира. На М-8 заработали 15 комплексов:
- 292 км 937 м (пешеходный переход);
- 199 км 780 м (н.п. Песочное);
- 162 км 012 м (н.п. Перелески);
- 128 км 042 м (поворот на д. Поповское);
- 149 км 297 м;
- 119 км 014 м (н.п. Новое);
- 115 км 100 м (н.п. Новинцы);
- 122 км 600 м (пешеходный переход);
- 158 км 015 м (н.п. Осурово);
- 164 км 580 м (н.п. Слободка);
- 362 км 125 м (п. Пречистое);
- 360 км 160 м (н.п. Корхово);
- 366 км 161 м (д. Новинькое);
- 358 км 460 м (н.п. Левинское);
- 370 км 910 м (поворот на н.п. Скалино).
На Р-132 «Золотое кольцо» комплексы установлены в населенных пунктах Глебово и Приречье, на 1 529-м и 1 489-м км соответственно.