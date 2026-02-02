Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На М-8 и Р-132 заработали новые комплексы фиксации нарушений ПДД

На участках трасс М-8 «Холмогоры» и Р-132 «Золотое кольцо» в Ярославской области заработали новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Адреса комплексов «Паук» опубликовала областная Госавтоинспекция.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Комплексы будут фиксировать превышение установленной скорости, нарушение правил пользования телефоном водителем, а также непристегнутый ремень как у водителя, так и у пассажира. На М-8 заработали 15 комплексов:

  1. 292 км 937 м (пешеходный переход);
  2. 199 км 780 м (н.п. Песочное);
  3. 162 км 012 м (н.п. Перелески);
  4. 128 км 042 м (поворот на д. Поповское);
  5. 149 км 297 м;
  6. 119 км 014 м (н.п. Новое);
  7. 115 км 100 м (н.п. Новинцы);
  8. 122 км 600 м (пешеходный переход);
  9. 158 км 015 м (н.п. Осурово);
  10. 164 км 580 м (н.п. Слободка);
  11. 362 км 125 м (п. Пречистое);
  12. 360 км 160 м (н.п. Корхово);
  13. 366 км 161 м (д. Новинькое);
  14. 358 км 460 м (н.п. Левинское);
  15. 370 км 910 м (поворот на н.п. Скалино).

На Р-132 «Золотое кольцо» комплексы установлены в населенных пунктах Глебово и Приречье, на 1 529-м и 1 489-м км соответственно.

Новости компаний Все