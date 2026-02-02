На М-8 и Р-132 заработали новые комплексы фиксации нарушений ПДД

На участках трасс М-8 «Холмогоры» и Р-132 «Золотое кольцо» в Ярославской области заработали новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Адреса комплексов «Паук» опубликовала областная Госавтоинспекция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Комплексы будут фиксировать превышение установленной скорости, нарушение правил пользования телефоном водителем, а также непристегнутый ремень как у водителя, так и у пассажира. На М-8 заработали 15 комплексов:

292 км 937 м (пешеходный переход); 199 км 780 м (н.п. Песочное); 162 км 012 м (н.п. Перелески); 128 км 042 м (поворот на д. Поповское); 149 км 297 м; 119 км 014 м (н.п. Новое); 115 км 100 м (н.п. Новинцы); 122 км 600 м (пешеходный переход); 158 км 015 м (н.п. Осурово); 164 км 580 м (н.п. Слободка); 362 км 125 м (п. Пречистое); 360 км 160 м (н.п. Корхово); 366 км 161 м (д. Новинькое); 358 км 460 м (н.п. Левинское); 370 км 910 м (поворот на н.п. Скалино).

На Р-132 «Золотое кольцо» комплексы установлены в населенных пунктах Глебово и Приречье, на 1 529-м и 1 489-м км соответственно.