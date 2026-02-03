Доля иностранных студентов в российских вузах достигла 8,5%

По итогам 2025 года число иностранцев, обучающихся в российских вузах, составило 400 тыс. человек. Доля среди всех студентов страны достигла 8,5%. Всего в России обучаются студенты из 179 стран. Три четверти из них приехали из СНГ, Китая и Индии. Такие данные предоставили «Ъ» в Минобрнауки.

«Основной задачей по обучению иностранных студентов в российских университетах остается прежде всего подготовка квалифицированных кадров для тех стран, из которых они прибыли»,— отметили в Минобрнауки.

«К нам в основном едут те, кто ориентируется на соотношение цены и качества, а не на элитные образовательные траектории»,— сказала «Ъ» директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. По ее оценкам, студенты из Индии, Египта и Малайзии прежде прежде всего выбирают медицинские специальности в российских вузах. Это связано «с острой нехваткой врачей в этих странах», пояснила госпожа Клячко.

По прогнозам Татьяны Клячко, к 2030 году число иностранных студентов в России достигнет примерно 450 тыс. человек. При этом Россия «пока занимает скромное место среди глобальных экспортеров высшего образования», подчеркнул руководитель лаборатории «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ Нияз Габдрахманов.

