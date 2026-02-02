В школах Ростова из-за непогоды 3 февраля вводится режим свободного посещения

Из-за сложных погодных условий и значительным понижением температуры 3 февраля во всех муниципальных образовательных учреждениях Ростова-на-Дону будет введен режим свободного посещения. Об этом сообщили в городском управлении образования.

«Родители самостоятельно принимают решение о необходимости участия ребенка в образовательном процессе. Если вами будет принято решение об отсутствии детей в образовательных учреждениях из-за погодных условий — этот день не будет считаться пропуском по неуважительной причине»,— говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что 3 февраля новый материал изучаться не будет, а домашние задания не будут оцениваться.

Наталья Белоштейн