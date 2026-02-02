Для уборки снега в Краснодаре подготовили 38 комбинированных машин

38 комбинированных машин подготовили в Краснодаре для уборки снега. По данным синоптиков, в ночь на 3 февраля в краевой столице ожидается понижение температуры до -3 градусов, возможен мокрый снег и гололед. Утром погода ухудшится, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С 20:00 на городские и пригородные улицы Краснодара, а также вблизи мостов и путепроводов, на дежурство заступят 38 комбинированных машин. Водителей просят не выезжать на летней резине. Также рекомендуется по возможности перемещаться на общественном транспорте.

«Сотрудники ЦОДД круглосуточно контролируют состояние улично-дорожной сети», — говорится в сообщении.

Алина Зорина