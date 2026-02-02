Ярославская область опустилась в рейтинге регионов по доступности бензина

Ярославская область оказалась на 45-м месте в рейтинге регионов РФ по доступности бензина, который опубликовали «РИА Новости».

По данным аналитиков, на чистую среднюю зарплату в регионе можно купить 1 060 литров бензина марки АИ-92 в месяц при средней цене 59,05 руб. за литр (на декабрь 2025 года). За год бензин подорожал на 10,5%.

Год назад область занимала в аналогичном рейтинге 40-е место. В декабре 2024 года цена бензина составляла 53,46 руб. за литр. Объем бензина, который можно было купить на зарплату, — 1 020 литров в месяц.

Лидерами рейтинга стали Москва (1-е место), Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, где на среднемесячную зарплату можно купить 2,52 тыс., 2,46 тыс. и 2,43 тыс. л бензина соответственно. Наименьшее количество топлива на среднюю зарплату могут приобрести жители республик Северного Кавказа: Ингушетии — 85-е место (601 л), Дагестана — 84-е (612 л) и Чечни — 83-е (640 л).