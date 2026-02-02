Школьница пострадала в аварии на территории Крыма
На территории Республики Крым вблизи села Акимовка Нижнегорского района произошла авария, в которой пострадала 17-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
ДТП случилось около 16:00. Согласно предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 съехал с дороги и врезался в дерево. В результате аварии пострадала несовершеннолетняя пассажирка.
Девушку госпитализировали. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, ведется проверка.