На два дня изменятся расписание электричек Ростов — Лихая — Ростов

Пригородные поезда Лихая — Ростов — Лихая 4 и 5 февраля будут курсировать по измененному расписанию. Это связано с проведением ремонтных путевых работ на данном участке. Об этом сообщает пресс-служба АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

4 февраля поезд №6156 Лихая — Ростов отправится по графику в 15:26. На станции Зверево и Сулин он прибудет с минутным опозданием, на остальные станции — по графику. Прибытие в Ростов-на-Дону запланировано на 19:14.

5 февраля поезд №6157 Ростов — Лихая отправится в 07:40, на станцию Сулин прибудет раньше на 1 мин., в Зверево — на две мин. Прибытие в Лихую ожидается в 11:44.

Как отметили в пресс-службе, поезда проследуют со всеми остановками согласно действующему маршруту.

Наталья Белоштейн