В Гаврилов-Ямской ЦРБ закрыли инфекционное отделение. Как сообщили в областном минздраве, пациентов в случае тяжелых инфекционных заболеваний будут отправлять на госпитализацию в областную инфекционную клиническую больницу в Ярославле, а со средней степенью тяжести — в инфекционное отделение Ростова Великого.

Привозить в Ярославль пациентов будут на санитарном транспорте в круглосуточном режиме. Вместе с детьми сможет лечь в больницу их ближайший родственник. Остальным в минздраве рекомендовали добираться до больницы на личном и общественном транспорте.

«Пациенты Гаврилов-Ямского муниципального округа с инфекционными заболеваниями, не требующие круглосуточного наблюдения врачами-инфекционистами, продолжат получать медицинскую помощь в инфекционном кабинете в Гаврилов-Яме»,— уточнили в минздраве.

Происходящие изменения в минздраве объяснили созданием в регионе межмуниципальных центров оказания медицинской помощи инфекционным больным. Как ранее поясняла главный врач областной инфекционной больницы Задыне Худоян, в Гаврилов-Ямской ЦРБ работает один врач-инфекционист.

«Отработал специалист свою смену и ушел домой, а в стационаре остался дежурить терапевт, который может не учесть специфику молниеносного развития острой инфекции и упустить время, что создает угрозу жизни больного. А в областной клинике — круглосуточная помощь врачей инфекционистов, рентген, УЗИ, мощная лаборатория, которая позволяет получить результаты исследований в течение суток»,— цитировал госпожу Худоян портал «Ярославский регион».

Алла Чижова