В Адыгее задержан вербовщик террористов из Дагестана

В Республике Адыгея следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя — 20-летнего уроженца Дагестана, которого подозревают в вербовке людей для участия в деятельности террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

По данным следствия, арестованный входил в ближайший круг местного жителя аула Новая Адыгея, который готовил террористический акт в торговом центре «МЕГА Адыгея-Кубань». Молодой человек устанавливал контакты с наиболее восприимчивыми к вербовочному влиянию представителями исламской молодежи Тахтамукайского района региона.

Следственное отделение УФСБ России по Адыгее возбудило в отношении фигуранта уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористической деятельности).

Как установило следствие, подозреваемый распространял среди представителей молодежной исламской уммы пропагандистские материалы запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации. Он также убеждал их в необходимости совершения преступлений террористической направленности на территории республики.

Алина Зорина