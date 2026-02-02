Сочи отметился снижением цен на квартиры и ростом спроса в конце 2025 года

Сочи вошел в число городов-лидеров по активности на рынке вторичного жилья в декабре 2025 года, показав значительный рост числа сделок. Как рассказали «Ъ-Сочи» представители платформы «Авито Недвижимость», в финальном месяце года россияне оформили 164 тыс. договоров купли-продажи квартир на вторичном рынке, что на 33% превышает показатель ноября 2025 года и на 15% — декабря 2024 года. Несмотря на общегодовое снижение объема сделок по России на 3%, второй квартал года оказался заметно активнее, а декабрь продемонстрировал рекордные показатели за последние два года.

Интерес к квартирам в Сочи увеличился на 5% по сравнению с декабрем 2024 года, что отражает тенденцию растущего спроса на жилье в курортных городах Краснодарского края. Средняя стоимость квадратного метра во вторичном фонде составила 299 тыс. руб., снизившись на 2% по сравнению с прошлым годом, что делает покупку объектов в Сочи несколько доступнее для частных инвесторов и местных жителей. Наибольший интерес пользователей платформы вызывают двух- и однокомнатные квартиры, которые составляют 35% и 32% в структуре запросов соответственно.

По итогам года Краснодарский край в целом стал пятым по объему зарегистрированных договоров купли-продажи — 48,2 тыс. ДКП, а среди городов страны Сочи удерживает позиции в пятерке лидеров по росту интереса к объектам вторичного рынка. Эксперты связывают повышение активности в декабре с несколькими факторами: снижением ключевой ставки ЦБ РФ, смягчением условий ипотечного кредитования, а также сезонной активностью и стремлением покупателей воспользоваться программами «Семейной ипотеки» до изменения условий.

Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин отметил, что отложенный спрос, ранее удерживаемый экономической неопределенностью и депозитными стратегиями граждан, постепенно возвращается на рынок. Инвесторы также проявляют повышенный интерес к курортным объектам в Краснодарском крае, в том числе в Сочи, рассматривая недвижимость как инструмент сохранения и приумножения капитала.

На фоне растущей конкуренции и снижения средней стоимости квадратного метра в Сочи, эксперты прогнозируют сохранение устойчивого спроса на вторичное жилье в начале 2026 года. Доступность ипотечных программ и динамика цен могут стимулировать как местных покупателей, так и инвесторов, что обеспечит активизацию рынка жилья в курортном регионе.

Мария Удовик