Экс-заместитель начальника Госавтодорнадзора осужден за мошенничество в Адыгее

В Адыгее за взятки и мошенничество осудили бывшего заместителя начальника регионального Госавтодорнадзора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в период с апреля 2021 года по декабрь 2024 года подсудимый получал взятки от индивидуальных предпринимателей за непривлечение их к административной ответственности. Он сообщал им ложные сведения о якобы находящихся в производстве управления Госавтодорнадзора делах об административных правонарушениях, совершенных ими, и предлагал за определенное денежное вознаграждение помощь для того, чтобы они смогли избежать ответственности, влекущей наложение крупного штрафа.

В результате мошеннических действий подсудимый получил свыше 6 млн руб., которые потратил. Он признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба, с использованием своего служебного положения) и ч. 2 и 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия).

Суд приговорил бывшего заместителя к шести годам лишения свободы с испытательным сроком в пять лет и штрафу в размере 1,2 млн руб. Кроме того, суд лишил его права заниматься определенной деятельностью на три года и конфисковал его денежные средства в размере 270 тыс. руб., полученные в результате взяток, в доход государства. Фигурант также лишен классного чина государственной гражданской службы РФ «советник государственной гражданской службы РФ 2 класса».

Ранее суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии у осужденного и членов его семьи 15 земельных участков, квартиры, нежилого помещения, дома с придомовыми пристройками, а также двух автомобилей общей стоимостью более 68 млн руб., приобретение которых не было подтверждено законным путем.

Алина Зорина