Главе администрации Борисоглебского сельского поселения не изменили приговор

Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда оставила без изменения приговор главе администрации Борисоглебского сельского поселения, признанной виновной в халатности, приведшей к гибели 4-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Фото: СУ СКР по Ярославской области

20 августа 2024 года в поселке Борисоглебский 4-летний мальчик упал в открытый колодец и утонул. Суд установил, что глава администрации не приняла меры для выявления и закрытия бесхозного колодца, что и стало причиной несчастного случая.

В суде подсудимая отрицала свою вину. 10 ноября 2025 года Ростовский суд приговорил чиновницу к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком. Защитник осужденной решил обжаловать приговор. Он просил оправдать главу администрации.

«Среди прочего указал, что сведений о наличии незакрытого колодца в администрацию Борисоглебского сельского поселения не поступало, а осуществление обхода территории сельского поселения в должностные обязанности осужденной не входит. Кроме того, следует учесть, что малолетний ребенок был на длительное время оставлен без присмотра взрослых лиц, гулял один»,— привели в пресс-службе областного суда позицию адвоката.

Судебная коллегия, рассмотрев апелляцию, решила оставить решение суда без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Алла Чижова