На М-4 «Дон» из-за снежных заносов организован объезд

Из-за снегопада, вызвавшего заторы на 1062 км автодороги М-4 «Дон» в Аксайском районе, Госавтоинспекция Ростовской области рекомендует водителям воспользоваться обходом Аксая на 1072 км. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

Сотрудники инспекции призвали всех автомобилистов планировать поездку заранее, выбирать безопасные маршруты, соблюдать правила дорожного движения, и, главное, беречь себя и своих пассажиров.

Наталья Белоштейн