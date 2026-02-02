В Краснодаре продают здание обанкротившейся РПБ-Инвест за 153,8 млн рублей

Арбитражный управляющий Ксения Штрак выставила на открытый аукцион недвижимость обанкротившегося ООО «РПБ-Инвест». Лот включает трехэтажное нежилое здание площадью 2014,4 кв. м и земельный участок 783 кв. м. Стоимость лота составляет 153,8 млн руб.

Объект расположен в Краснодаре на улице Красных Партизан. Земельный участок относится к категории земель населённых пунктов и предназначен для эксплуатации торгово-офисного здания.

Торги пройдут на электронной площадке «Альфалот» в форме открытого аукциона. Прием заявок начнется 26 января 2026 года и завершится 3 марта.

На недвижимость наложены ограничения в виде запрета на регистрационные действия со стороны службы судебных приставов Москвы. Ранее объект был в аренде у ООО «КБ БФГ-Кредит» по договору от 23 сентября 2015 года, который впоследствии расторгли.

По данным системы «СПАРК–Интерфакс», ООО «РПБ-Инвест», зарегистрировано в 2005 году. Отрасль — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Головная компания — РОСПРОМБАНК (ООО), КБ. Руководитель — конкурсный управляющий Ксения Штрак. Чистый убыток компании в 2024 году составил 3 млн руб.

Елена Турбина