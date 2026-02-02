Три кубанские компании вошли в топ застройщиков России

DOGMA, ГК «Точно» и ГК ССК вошли в топ застройщиков России по текущему строительству на 1 февраля 2026 года. Об этом сообщает Единый ресурс застройщиков.

Лидером по текущему строительству стала ГК «Самолет», сократившая объем строительства на 66 тыс. кв. м (с 4,78 млн кв. м до 4,72 млн кв. м). В работе у девелопера 61 жилой комплекс, в котором возводится 237 многоквартирных домов и пять домов с апартаментами. Рейтинг компании не изменился и остался на уровне четырех звезд. Второе место заняла московская компания «ПИК», которая уменьшила объем текущего жилищного строительства на 78 тыс. кв. м (с 4,15 млн кв. м до 4,07 млн кв. м). Рейтинг девелопера сохранился на уровне пяти звезд.

Краснодарская компания DOGMA заняла третье место. Она увеличила объем текущего жилищного строительства на 122 тыс. кв. м (с 2,40 млн кв. м до 2,52 млн кв. м). Рейтинг застройщика по-прежнему составляет пять звезд. В строительстве у девелопера 12 жилых комплексов и 157 многоквартирных домов.

ГК «Точно» заняла четвертое место, объем ее текущего строительства достиг 2,29 млн кв. м. Застройщик возвел 13 жилых комплексов на 140 многоквартирных домов. ГК ССК из Краснодарского края поднялась на седьмое место. Объем текущего строительства достиг 1,53 млн кв. м. В работе у девелопера 16 жилых комплексов, 136 многоквартирных домов, четыре дома блокированной застройки и 10 домов с апартаментами.

Алина Зорина