В Ростовской области СКЖД запустила семь новых составов для туристов

В 2025 году для эксплуатации в Ростовскую область запущено семь новых электропоездов серии ЭП3Д для туристических поездок. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

«Подвижной состав ЭП3Д соответствует самым высоким требованиям пассажиров к комфорту передвижения, в том числе в туристических целях», — говорится в сообщении компании.

Вагоны поездов оборудованы удобными современными креслами, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов и системой климат-контроля, а также USB-разъемами для зарядки.

Отмечается, что поезда этой серии максимально адаптированы для маломобильных пассажиров.

