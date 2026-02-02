Новороссийцев призвали не парковать автомобили в зоне проведения «Бескозырки»

Жителей Новороссийска призвали не создавать препятствий для проведения патриотической акции «Бескозырка» 3 февраля, о чем уведомили в пресс-службе администрации города. В этом году мероприятия состоятся без участия зрителей.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В мэрии Новороссийска рекомендовали горожанам не парковать автомобили возле памятников, где будут проводиться торжественные возложения цветов. Представители муниципалитета сформировали следующий перечень участков:

памятник Цезарю Куникову (пересечение пр. Ленина и ул. Куникова)

стела на Малой Земле (пр. Ленина)

памятник «Самолет-штурмовик ИЛ-2» (пересечение пр. Ленина и ул. Героев Десантников)

памятник «Колодец жизни» (Мысхако, ул. Заречная)

памятник «Взрыв» (Мысхако, ул. Новороссийская)

мемориал «Братская могила советских воинов» (Мысхако)

Ранее власти Новороссийска предложили горожанам почтить память десанта Цезаря Куникова путем зажжения свечей в окнах в ночь 3 февраля. От массовых мероприятий, как сообщал Андрей Кравченко, было принято решение отказаться из соображений безопасности.

София Моисеенко