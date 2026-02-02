Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Новороссийцев призвали не парковать автомобили в зоне проведения «Бескозырки»

Жителей Новороссийска призвали не создавать препятствий для проведения патриотической акции «Бескозырка» 3 февраля, о чем уведомили в пресс-службе администрации города. В этом году мероприятия состоятся без участия зрителей.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В мэрии Новороссийска рекомендовали горожанам не парковать автомобили возле памятников, где будут проводиться торжественные возложения цветов. Представители муниципалитета сформировали следующий перечень участков:

  • памятник Цезарю Куникову (пересечение пр. Ленина и ул. Куникова)
  • стела на Малой Земле (пр. Ленина)
  • памятник «Самолет-штурмовик ИЛ-2» (пересечение пр. Ленина и ул. Героев Десантников)
  • памятник «Колодец жизни» (Мысхако, ул. Заречная)
  • памятник «Взрыв» (Мысхако, ул. Новороссийская)
  • мемориал «Братская могила советских воинов» (Мысхако)

Ранее власти Новороссийска предложили горожанам почтить память десанта Цезаря Куникова путем зажжения свечей в окнах в ночь 3 февраля. От массовых мероприятий, как сообщал Андрей Кравченко, было принято решение отказаться из соображений безопасности.

София Моисеенко

