Новороссийцев призвали не парковать автомобили в зоне проведения «Бескозырки»
Жителей Новороссийска призвали не создавать препятствий для проведения патриотической акции «Бескозырка» 3 февраля, о чем уведомили в пресс-службе администрации города. В этом году мероприятия состоятся без участия зрителей.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В мэрии Новороссийска рекомендовали горожанам не парковать автомобили возле памятников, где будут проводиться торжественные возложения цветов. Представители муниципалитета сформировали следующий перечень участков:
- памятник Цезарю Куникову (пересечение пр. Ленина и ул. Куникова)
- стела на Малой Земле (пр. Ленина)
- памятник «Самолет-штурмовик ИЛ-2» (пересечение пр. Ленина и ул. Героев Десантников)
- памятник «Колодец жизни» (Мысхако, ул. Заречная)
- памятник «Взрыв» (Мысхако, ул. Новороссийская)
- мемориал «Братская могила советских воинов» (Мысхако)
Ранее власти Новороссийска предложили горожанам почтить память десанта Цезаря Куникова путем зажжения свечей в окнах в ночь 3 февраля. От массовых мероприятий, как сообщал Андрей Кравченко, было принято решение отказаться из соображений безопасности.