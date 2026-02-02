Экстренные службы Ростова переведены на особый режим до 4 февраля

Экстренные и коммунальные службы Ростова-на-Дону переведены в режим повышенной готовности с 2 по 4 февраля 2026 года из-за ожидаемого ухудшения погоды. Об этом объявил мэр города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

По данным господина Скрябина, в донской столице прогнозируются неблагоприятные метеоусловия. Ожидаются метель, гололедица, снежные заносы, обледенение проводов и деревьев. Температура воздуха в ночные часы может опуститься до -20°C, скорость ветра достигнет 15 м/с.

В Ростовской области, согласно прогнозам, выпадет до 20 см снега. Температурные колебания приведут к образованию сильной гололедицы. Видимость может ухудшиться до 1-2 км, периодически снижаясь до 500 м.

Ранее, губернатор региона Юрий Слюсарь дал указание всем муниципальным образованиям организовать круглосуточное дежурство. Также увеличена численность аварийно-восстановительных команд для быстрого ликвидирования возможных повреждений в системах электро- и теплоснабжения.

Валентина Любашенко