Расчистку балки Темерник планируют завершить к 2027 году

Балку Темерник в Ростовской области планируют расчистить до конца 2027 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Расчистка проводится на участке от впадения балки Жанкина до Верхового водохранилища протяженностью 9,2 км. В 2024 году было расчищено 5,6 км, еще 3,6 км завершат к 2027 году.

В 2025 году, по информации ведомства, расчистка балки не проводилась из-за низкого уровня воды. С эти и связано продление срока выполнения работ до 2027 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», на расчистку балки Темерник в 2024 и 2025 годах планируется затратить более 165 млн руб. Работы были предусмотрены в границах Щепкинского леса Аксайского района, а также Первомайского и Ворошиловского районов Ростова-на-Дону.

Наталья Белоштейн