Во время землетрясения в Крыму никто не пострадал

Согласно предварительной информации, в результате землетрясения в Азовском море у берегов Республики Крым пострадавших и погибших нет. Никаких разрушений инфраструктуры не зафиксировано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Сегодня, 2 февраля, около 13:00 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в акватории Азовского моря произошло сейсмособытие магнитудой 5,1. Согласно данным Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В. И. Вернадского, подземные толчки были зафиксированы на расстоянии 80 км от Керчи и в 36 км от Щелкино Ленинского района.

«Ъ-Кубань» писал, что, по данным сайта Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения достигала 4,8. Очаг был зафиксирован на глубине 10 км.

Алина Зорина