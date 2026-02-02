Часть населенных пунктов Ярославского округа осталась без электричества

В Ярославском округе энергетики восстанавливают электроснабжение отдельных потребителей, нарушенное в результате несанкционированных работ. Об этом сообщили в пресс-службе филиала ПАО «Россети» — «Ярэнерго».

Фото: ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго»

По информации компании, 2 февраля сторонняя организация проводила несанкционированные земляные работы и повредила кабельную линию 10 кВ, которая обеспечивает подачу электроэнергии жителям деревень Алексеевское, Климовское, Ямищи, Образцово, села Карабихи, поселка Волга и еще ряда СНТ в округе.

«Бригада Ярославского РЭС филиала "Ярэнерго" направлена для переключения потребителей на резервные схемы подачи электроэнергии и восстановления электроснабжения»,— сообщили в пресс-службе компании.

Во время проведения восстановительных работ в населенных пунктах возможно снижение уровня напряжения, предупредили энергетики.

Алла Чижова