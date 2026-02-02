На Дону телефонные переговоры лидируют среди способов поиска работы

На Дону 44% соискателей предпочитают личные встречи с рекрутерами и руководством при трудоустройстве, несмотря на растущую цифровизацию рынка труда. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации аналитиков, на этапе поиска вакансий наиболее популярными оказались телефонные переговоры с рекрутером — их выбирают 58% респондентов. Переписку в мессенджерах предпочитают 37% опрошенных, видеосвязь используют 30% соискателей, общение через чаты на сайтах с вакансиями — 26%, переписку в социальных сетях — 14%, электронную почту — 12%. Для 26% респондентов все форматы одинаково удобны, лишь 5% недовольны всеми вариантами.

«По мере взросления значение личного контакта усиливается: среди соискателей 25-34 лет офлайн-формат выбирают уже 52%, а в возрастной группе 35-44 лет — 55%»,— комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Способ общения зависит от должности кандидата. Личные встречи чаще выбирают директора и управляющие (60%), линейные сотрудники (56%). Стажеры реже ориентированы на очный контакт — этот вариант комфортен только для 35% начинающих специалистов. При этом руководители проявляют большую гибкость: почти каждый третий директор (29%) отмечает равную приемлемость всех каналов коммуникации.

Очные собеседования наиболее востребованы в производстве и сервисном обслуживании (68%), строительстве и недвижимости (64%), розничной торговле (63%), управлении персоналом (63%), медицине и фармацевтике (61%). В IT-сфере преобладает онлайн-формат: более половины специалистов (52%) предпочитают интервью с руководителем по видеосвязи.

На этапе собеседований офлайн-формат чаще выбирают стажеры (62%) и линейные сотрудники (61%), что может объясняться желанием компенсировать недостаток опыта живым контактом. Среди безработных соискателей личное интервью предпочитают 57%. Управленцы снова более нейтральны: лишь 51% выбирают очную встречу, тогда как 38% считают все варианты одинаково удобными.

Валентина Любашенко