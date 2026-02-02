Курсант из Екатеринбурга погиб в результате крушения учебного самолета в Орске

Екатеринбуржец Тимофей Курдупов погиб в авиакатастрофе в Орске (Оренбургская область). Информацию об этом порталу E1 подтвердил отец Тимофея. Он не дожил 5 дней до своего 21-летия.

По словам отца, сын учился на втором курсе в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации имени главного маршала авиации А. А. Новикова. В последний раз он общался с сыном четыре дня назад и не знал, что тот собирался в Оренбургскую область.

Учебный самолет Diamond, на борту которого находился Тимофей, разбился в Орске утром 2 февраля. В результате крушения два курсанта и инструктор погибли. Как сообщили в администрации Орска, на месте происшествия работают спасатели, медики, представители правоохранительных органов и местные власти. Ведутся работы по ликвидации последствий инцидента.

Самолет принадлежал Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации. Расследованием причин аварии под Орском займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) при участии Приволжского МТУ Росавиации. На место происшествия вылетели руководитель агентства Дмитрий Ядров и ректор СПбГУ ГА Юрий Михальчевский.

Полина Бабинцева