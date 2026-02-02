В Ростове-на-Дону задействовали 119 единиц на борьбу с гололедом
Коммунальные службы Ростова-на-Дону задействовали 119 единиц техники и 400 уборщиков для борьбы с гололедом на дорогах города. Об этом сообщил департамент ЖКХ и энергетики администрации города.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По информации ведомства, превентивные мероприятия по устранению гололеда на улично-дорожной сети проводятся из-за ухудшения погодных условий. В операции участвуют 68 комбинированных дорожных машин.
«Просим быть бдительнее на дорогах, избегать резких торможений и поворотов. Оставленный на проезжей части транспорт создает препятствие для работы коммунальной техники и может привести к созданию аварийной ситуации на дороге»,— говорится в сообщении департамента.