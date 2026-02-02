В трех районах Кубани обнаружили обломки БПЛА

На территории трех районов Краснодарского края нашли обломки беспилотников. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

Фрагменты уничтоженных беспилотных летательных аппаратов упали на пустырях, в полях и огородах. Пострадавших и повреждений инфраструктуры или жилых домов нет. Сейчас по всем адресам работают специальные и оперативные службы.

Обломки обнаружили на территории Красноармейского района на пустыре в станице Старонижестеблиевской. Фрагменты также упали в двух местах Гулькевичского района: в огороде частного дома в г. Гулькевичи и в поселке Венцы — в поле. В станице Дмитриевской Кавказского района части беспилотника нашли во дворе дома, в станице Темижбекской — в восточной части, на окраине населенного пункта.

«Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 2 февраля в Славянске-на-Кубани из-за атаки БПЛА выбило окна в нескольких квартирах многоквартирного дома. Кроме того, обломки БПЛА были обнаружены в Красноармейском районе. Фрагменты дрона упали на территории частного домовладения в хуторе Трудобеликовском.

Кроме того, поселок Афипский в Северском районе Краснодарского края подвергся атаке БПЛА. В результате повреждена крыша частного домовладения. Пострадавших нет.

По данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены и перехвачены 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. 22 БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, четыре — над Краснодарским краем.

Алина Зорина