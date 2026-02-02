Жителю Отрадненского района грозит 10 лет тюрьмы за истязание детей

32-летнего жителя Отрадненского района будут судить за систематическое истязание детей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Следствием установлено, что в период с февраля по октябрь 2025 года отец ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по воспитанию десятилетней дочери и восьмилетнего сына. Мать детей умерла от ковидной инфекции. Выяснилось, что на протяжении этого времени нигде не работающий житель Отрадненского района унижал несовершеннолетних, систематически применял к ним физическое насилие, в том числе используя при этом электрошокер, что было подтверждено судебно-медицинской экспертизой.

Девочку отец бил в том числе металлической палкой. Для того чтобы скрыть от окружающих синяки, он не пускал ее в школу. За непослушание детей в качестве наказания заставлял стоять на коленях на горохе.

В ходе предварительного расследования житель Отрадненского района признал вину. Сейчас он заключен под стражу. Мужчина обвиняется по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним), п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух несовершеннолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии). Уголовное дело направлено в суд.

Алина Зорина