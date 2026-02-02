Сочинский нацпарк в 2025 году стал самой посещаемой заповедной территорией РФ

Сочинский национальный парк по итогам 2025 года стал самой посещаемой особо охраняемой природной территорией России. Как сообщили в Росзаповедцентре Минприроды РФ, за год парк принял 5,072 млн человек, заняв первое место среди федеральных ООПТ. В ведомстве рост туристического потока связывают с обновлением инфраструктуры: в течение года на территории парка были обустроены новые пикниковые зоны, контрольно-пропускные пункты, санитарные и рекреационные площадки, а также установлены информационные стенды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Кубани Фото: прокуратура Кубани

Наибольшим спросом у посетителей пользовались парк «Дендрарий», природный комплекс «33 водопада» и урочище Джегош, Орлиные скалы, Свирское и Агурское ущелья, гора Большой Ахун и Змейковские водопады. В целом федеральные заповедные территории в 2025 году посетили 22,6 млн человек, что на 5 млн превышает показатель предыдущего года.

Сочинский национальный парк был создан в 1985 году и стал первым национальным парком в стране. Его площадь составляет 208,6 тыс. га, основная часть которых приходится на горные леса. Около 30% видов флоры и фауны на его территории являются реликтовыми, 20% — эндемичными, более 20% включены в различные Красные книги. По состоянию на 2023 год в границах парка насчитывалось свыше 300 объектов историко-культурного наследия.

В конце января стало известно о смене руководства нацпарка: пост директора занял Владимир Атоян, ранее исполнявший обязанности главного лесничего. Его предшественник Сергей Шевелев покинул должность по собственному желанию.

Вячеслав Рыжков