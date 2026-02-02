Бастрыкин потребовал ускорить расследование гибели жительницы Сочи при пожаре

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал ряд поручений по уголовному делу, возбужденному в связи с гибелью женщины в Краснодарском крае. Поводом для реакции стало видеообращение жительницы региона, опубликованное в сети Интернет, в котором она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств смерти своей 37-летней дочери, сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Речь идет о пожаре, произошедшем в декабре прошлого года в автосервисе, расположенном в промышленной зоне Сочи. Возгорание распространилось на соседние складские помещения и здание, где проживала погибшая. По изложенной в обращении информации, в строении отсутствовали аварийные выходы, а действия прибывших на место спасательных служб были ненадлежащими. В результате пострадавшая была вынуждена покинуть помещение, выпрыгнув из окна четвертого этажа.

Местную жительницу с полученными травмами доставили в медицинское учреждение, однако спустя непродолжительное время она скончалась. По словам заявительницы, на текущий момент никто к ответственности за произошедшее не привлечен. Ситуация получила общественный резонанс и активно обсуждается в средствах массовой информации и социальных сетях.

По данному факту следственными органами СКР по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Андрею Маслову доложить о причинах затягивания расследования, а также принять меры к его ускорению. Кроме того, глава ведомства потребовал представить доклад о результатах расследования.

Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

