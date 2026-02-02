В Самарской области сняли все временные ограничения на федеральных трассах

Все временные ограничения движения на территории Самарской области сняты, об этом сообщает региональный минтранс. Движение на федеральных трассах полностью восстановлено.

Последний участок, на котором действовало ограничение — федеральная трасса М-5 «Урал» в Исаклинском и Камышлинском районах (км 1145 – км 1194) также открыт для всех видов транспорта.

В понедельник утром, 2 февраля, ограничение продлевалось на участке км 98 — км 129 трассы М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (подъезд к Оренбургу в границах Нефтегорского, Алексеевского и Борского районов). Ранее ограничение также было снято.

Руфия Кутляева