В Самарской области ввели новое ограничение движения на трассе М-5 «Урал»

В Самарской области из-за неблагоприятных погодных условий ввели новое временное ограничение движения на трассе М-5 «Урал» в Исаклинском и Камышинском районах. Об этом сообщает минтранс региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ограничение для грузовиков и маршрутных транспортных средств ввели на участке км 1145 — км 1194 трассы М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (Исаклинский и Камышинский районы).

Ранее сообщалось о возобновлении движения на участке км 98 — км 129 трассы М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (подъезд к Оренбургу в границах Нефтегорского, Алексеевского и Борского районов). Ограничение было продлено в понедельник, 2 февраля, утром из-за неблагоприятных погодных условий.

Руфия Кутляева