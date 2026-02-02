Под Самарой возобновили движение по ранее перекрытому участку федеральной трассы

В Самарской области на федеральной трассе М-5 «Урал» возобновили движение га всем протяжении трассы М-5 «Урал». Об этом сообщается на сайте ФКУ «Поволжуправтодор».

Из-за сохранения неблагоприятных погодных условий временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств и грузового транспорта было продлено утром 2 февраля на участке км 98 — км 129 трассы М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (подъезд к Оренбургу в границах Нефтегорского, Алексеевского и Борского районов). На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в регионе ограничений не было.

Андрей Сазонов