В Самарской области продлили ограничение движения на подъезде к Оренбургу
В Самарской области на федеральной трассе М-5 «Урал» продлили ограничения движения, сообщает минтранс региона. Срок действия ограничения: 2 февраля 11:00 (MSK+1).
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Из-за сохранения неблагоприятных погодных условий временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств и грузового транспорта продлено на участке км 98 — км 129 трассы М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (подъезд к Оренбургу в границах Нефтегорского, Алексеевского и Борского районов)
На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в регионе ограничений нет.