В Мамайке планируют построить детский сад на 155 мест и Дом культуры

В микрорайоне Мамайка в Сочи планируется строительство нового детского сада на 155 мест и возведение Дома культуры, сообщили на встрече главы города Андрея Прошунина с жителями и активом ТОС «Мамайка». В мероприятии также приняли участие представители городской и районной администраций, депутаты, сотрудники УВД, МЧС и ресурсоснабжающих организаций, пишет пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

На встрече обсудили вопросы развития социальной инфраструктуры, ремонта дорог, сетей уличного освещения и капитального ремонта поликлиники на улице Крымской, которая обслуживает более 85 тыс. человек. Глава города подчеркнул важность совместного планирования работы с жителями и поручил принять меры по текущим задачам, включая продолжение обустройства освещения, ремонт дорожного полотна на улицах Ландышева и Виноградная, расчистку подвалов и кронирование деревьев.

В рамках реализации инфраструктурных проектов на улицах Целинная, Ландышева и Полтавская проведена очистка ливневой канализации, обновлено покрытие на детской спортивной площадке и отремонтированы участки дорог в Теневом переулке и на улице Плеханова.

Проект строительства детского сада на улице Фадеева уже включен в план развития микрорайона, при этом вопрос возведения Дома культуры прорабатывается совместно с инициативными жителями. Одновременно жители получили разъяснения от полиции по цифровой безопасности и антитеррористическим мерам, а также инструкции МЧС по пожарной безопасности и действиям при угрозе использования беспилотных летательных аппаратов.

Регулярные встречи с жителями и личные приемы проводятся во всех районах города, что позволяет оперативно решать вопросы развития инфраструктуры и социальной сферы.

Мария Удовик