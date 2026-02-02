Елена Ермолова утверждена на пост министра имущества Ярославской области

Министром имущественных отношений Ярославской области утверждена Елена Ермолова, которая до этого полгода исполняла обязанности руководителя ведомства. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Под ее началом министерство развивается хорошими темпами. Наш подход к распоряжению имуществом отмечен на федеральном уровне как показательный. В рейтинге Совета Федерации за 2025 год Ярославская область заняла первое место по итогам работы регионов с федеральным имуществом, которое находится в неудовлетворительном состоянии»,— пояснил Михаил Евраев.

Госпожа Ермолова возглавила ведомство после отставки Николая Здорова в июле 2025 года. До этого она была первым заместителем руководителя. Ранее также работала первым заместителем руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.

Алла Чижова