В Краснодаре осудили фигурантов дела о вымогательстве и участии в преступной иерархии

Краснодарский краевой суд вынес приговор Игорю Удовиченко, Сергею Шабалину и Элеоноре Тонких, признанным виновными в вымогательстве и участии в преступной иерархии. Игорь Удовиченко, известный в криминальной среде как Крамор, был осужден в том числе по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд установил, что фигурант Удовиченко с 2015 года обладал статусом «положенца», выполняя функции, сопоставимые с ролью «вора в законе», и контролировал криминальную среду на территории Тихорецкого района. По версии следствия, в 2021 году он, действуя лично и через пособников, выдвигал местным жителям требования о передаче денежных средств под угрозой насилия в отношении их самих и членов их семей. В результате одна из потерпевших перевела ему 50 тыс. руб., еще один — 65 тыс. руб.

Кроме того, в сентябре 2021 года, воспользовавшись информацией, полученной от Сергея Шабалина, обвиняемый Удовиченко под угрозами получил от жителя Тихорецка 10 тыс. руб., еще 3 тыс. руб. были переданы фигуранту Шабалину. Также судом установлено, что при содействии Элеоноры Тонких подсудимый пытался оказать давление и вымогал деньги у еще одного потерпевшего, однако тот отказался выполнять требования.

Суд признал Игоря Удовиченко виновным по всем инкриминируемым эпизодам и назначил ему 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год и 4 месяца. Сергею Шабалину назначено наказание в виде 2 лет и 4 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Элеонора Тонких приговорена к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

Вячеслав Рыжков