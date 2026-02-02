В Рыбинске часть домов осталась без отопления

В Рыбинске утром 2 февраля в 29 домах отключили отопление и горячую воду в связи с аварией на теплосетях. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Фото: Теплоресурс Рыбинск, Вконтакте

Накануне в производственно-техническом подразделении ГП ЯО «Яроблводоканал» сообщили, что утечка в тепловой камере на улице Лизы Чайкиной была выявлена еще вечером 30 января. Немедленное вскрытие системы в условиях сильных морозов создало бы риски размораживания всей системы, поэтому основной этап ремонтных работ назначили на 2 февраля.

Основной этап ликвидации аварии начался сегодня утром. Как уточняли в подразделении, часть домов будет полностью отключена, еще часть — переведут на сниженные параметры подачи теплоносителя.

«В 5:50 отключили 29 домов до устранения аварии. Ситуация с теплоснабжением в Северном микрорайоне нам не новая. Уже были проведены в свое время большие работы на сетях. Большие участки были заменены. Сейчас мы столкнулись с проблемами на сетях котельной Поток. Котельная работает, выдает параметры. Из-за наличия протечек были серьезные засорения теплообменников. Устранение второй проблемы начали сегодня утром, обещают устранить сегодня в течение дня. Будем контролировать»,— сказал господин Рудаков.

По словам начальника подразделения «Теплоресурс» Антона Персичкина, системной причиной инцидента остается высокий износ инфраструктуры, для обновления которой предприятие уже формирует пакет документов на участие в федеральных программах софинансирования капитального ремонта.