В январе жители Кубани подали более 30 тысяч заявлений на самозапрет на кредиты

По данным Объединенного кредитного бюро, на 1 февраля 2026 года россияне подали 21 млн заявлений на постановку самозапрета на кредиты и 1,8 млн заявлений на его снятие. В настоящий момент самозапрет установлен у 18 млн граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В январе число обращений за постановкой самозапрета снизилось на 34% по сравнению с декабрем — до 952 тыс. заявлений против 1,44 млн в предыдущем месяце. Количество заявлений на снятие запрета уменьшилось на 16%, составив 156 тыс. против 186 тыс. в декабре. Снижение активности эксперты связывают с новогодними праздниками: в течение 11 выходных на установку запрета приходилось в среднем по 20 тыс. заявлений в день, на снятие — около 2 тыс., тогда как в последующие рабочие дни показатели выросли до 40 тыс. и 7 тыс. соответственно.

В январе лидером по числу обращений стала Москва: в столице подано 72,3 тыс. заявлений на установку самозапрета и 7,6 тыс. — на его снятие. С момента запуска сервиса москвичи направили 1,9 млн заявлений на запрет кредитования и 110,2 тыс. — на отмену.

В топ-10 регионов по количеству заявлений на установку самозапрета вошли Московская область (47,5 тыс.), Башкортостан (36,6 тыс.), Санкт-Петербург (34,7 тыс.), Татарстан (33,2 тыс.), Свердловская область (31,2 тыс.), Краснодарский край (30,2 тыс.), Ростовская область (26,9 тыс.), Челябинская область (24,1 тыс.) и Новосибирская область (22,9 тыс.).

По доле граждан с действующим самозапретом на кредиты лидирует Мурманская область — 23 из 100 жителей, за ней следуют Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ с 20 из 100 жителей, республика Коми — 19 из 100, Камчатский край и республика Карелия — по 17 из 100.

Вячеслав Рыжков