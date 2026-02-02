Кубань вошла в топ-3 самых популярных направлений для путешествий россиян в 2025 году

По данным сервиса «Яндекс Путешествия», Краснодарский край в 2025 году вошел в тройку самых популярных направлений среди российских туристов. Средняя стоимость ночи в отелях региона составила 7,56 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Рост числа бронирований за год зафиксирован в Краснодаре — на 29%, Сочи — на 11%, Геленджике — на 27%. В регионе усилилась популярность санаторно-курортного отдыха: 41% всех поездок пришлось на оздоровительные туры, средняя стоимость ночи составила 13,7 тыс. руб.

Краснодарский край оказался востребован и для коротких поездок, заняв второе место среди направлений с быстрым турпотоком; количество таких бронирований увеличилось на 22% по сравнению с 2024 годом. Основной поток туристов формировали крупные агломерации: регион вошел в тройку лидеров по числу отправлений, обеспечив 5% всех российских бронирований.

Среди зарубежных направлений россияне выбирали Турцию (17% бронирований), Беларусь (13%) и Абхазию (7%). Отмечен также рост интереса к поездкам в Китай после введения безвизового режима — число бронирований за второе полугодие 2025 года выросло на 34% по сравнению с первым.

Вячеслав Рыжков